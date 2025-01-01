Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ivanhoe

Der Verräter

RiCStaffel 1Folge 35
Der Verräter

Der VerräterJetzt kostenlos streamen

Ivanhoe

Folge 35: Der Verräter

23 Min.Ab 6

Ivanhoe hat vor, das Lösegeld für den König in Goldmünzen prägen zu lassen. Doch auf dem Weg dorthin läuft er in eine weitere Falle des Prinzen, der einen Spion, als Robin Hood verkleidet, losgeschickt hat, um an das Geld zu kommen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Ivanhoe
RiC
Ivanhoe

Ivanhoe

Alle 1 Staffeln und Folgen