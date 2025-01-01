Ivanhoe
Folge 35: Der Verräter
23 Min.Ab 6
Ivanhoe hat vor, das Lösegeld für den König in Goldmünzen prägen zu lassen. Doch auf dem Weg dorthin läuft er in eine weitere Falle des Prinzen, der einen Spion, als Robin Hood verkleidet, losgeschickt hat, um an das Geld zu kommen.
Genre:Animation, Abenteuer, Action, Frühgeschichte
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment