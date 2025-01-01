Ivanhoe
Folge 36: Die verbotene Waffe
23 Min.Ab 6
Prinz John weiß nicht mehr weiter und beschließt, seinen Bruder zu töten. Hierzu muss er jedoch illegal eine Armbrust anfertigen lassen, um Richard am Fenster stehend erschießen zu können. Er findet einen Söldner, der diesen Auftrag übernimmt.
Ivanhoe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Abenteuer, Action, Frühgeschichte
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment