Ivanhoe

Die verbotene Waffe

RiCStaffel 1Folge 36
Folge 36: Die verbotene Waffe

23 Min.Ab 6

Prinz John weiß nicht mehr weiter und beschließt, seinen Bruder zu töten. Hierzu muss er jedoch illegal eine Armbrust anfertigen lassen, um Richard am Fenster stehend erschießen zu können. Er findet einen Söldner, der diesen Auftrag übernimmt.

RiC
