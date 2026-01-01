Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ivanhoe

Die Rüstung der Sarazenen

Staffel 1Folge 40
Die Rüstung der Sarazenen

Die Rüstung der SarazenenJetzt kostenlos streamen

Ivanhoe

Folge 40: Die Rüstung der Sarazenen

23 Min.Ab 6

Ein maskierter Reiter auf einem Rachefeldzug überfällt die Angestellten von Prinz John. Ivanhoe findet bald heraus, wer wirklich unter der Maske steckt, und löst damit eine eifersüchtige Reaktion von Rowena mit verhängnisvollen Folgen aus.

Ivanhoe
Ivanhoe

Ivanhoe

