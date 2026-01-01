Ivanhoe
Folge 40: Die Rüstung der Sarazenen
23 Min.Ab 6
Ein maskierter Reiter auf einem Rachefeldzug überfällt die Angestellten von Prinz John. Ivanhoe findet bald heraus, wer wirklich unter der Maske steckt, und löst damit eine eifersüchtige Reaktion von Rowena mit verhängnisvollen Folgen aus.
Ivanhoe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Abenteuer, Action, Frühgeschichte
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment