Ivanhoe
Folge 41: Die Wundermedizin
23 Min.Ab 6
Prinz John entscheidet, dass der Sieger eines Turniers Lady Rowena heiraten wird. Um Ivanhoes Teilnahme zu verhindern, lockt Prinz John ihn in eine Falle, bei der er sich schwer verletzt. Doch Rebecca kann mit ihren magischen Heilkünsten helfen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ivanhoe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Abenteuer, Action, Frühgeschichte
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment