RiCStaffel 1Folge 41
Folge 41: Die Wundermedizin

23 Min.Ab 6

Prinz John entscheidet, dass der Sieger eines Turniers Lady Rowena heiraten wird. Um Ivanhoes Teilnahme zu verhindern, lockt Prinz John ihn in eine Falle, bei der er sich schwer verletzt. Doch Rebecca kann mit ihren magischen Heilkünsten helfen.

