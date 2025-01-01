Ivanhoe
Folge 42: Das strahlende Schwert
23 Min.Ab 6
Malvoisin belügt Ivanhoe, um das `Strahlende Schwert' des Königs in seinen Besitz zu bringen. Ivanhoe glaubt ihm und willigt ein, das Schwert zur Heilung Prinz Johns zu nutzen. Doch dann taucht ein schwarzer Ritter auf, der das Schwert stiehlt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ivanhoe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Abenteuer, Action, Frühgeschichte
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment