Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ivanhoe

Das strahlende Schwert

RiCStaffel 1Folge 42
Das strahlende Schwert

Das strahlende SchwertJetzt kostenlos streamen

Ivanhoe

Folge 42: Das strahlende Schwert

23 Min.Ab 6

Malvoisin belügt Ivanhoe, um das `Strahlende Schwert' des Königs in seinen Besitz zu bringen. Ivanhoe glaubt ihm und willigt ein, das Schwert zur Heilung Prinz Johns zu nutzen. Doch dann taucht ein schwarzer Ritter auf, der das Schwert stiehlt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Ivanhoe
RiC
Ivanhoe

Ivanhoe

Alle 1 Staffeln und Folgen