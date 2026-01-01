Ivanhoe
Folge 43: Ein Horn für Richard
23 Min.Ab 6
Ein Graf bringt eine Schatztruhe zu Ivanhoe als Ergänzung für König Richards Lösegeld. Doch Front-de-Boeuf nimmt den Grafen gefangen, gibt das Gold weiter an Prinz John und behält den Zahn eines Narwals, um dessen magische Kräfte für sich zu nutzen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ivanhoe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Abenteuer, Action, Frühgeschichte
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment