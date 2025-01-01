Ivanhoe
Folge 44: Das Siegel Richards
23 Min.Ab 6
Richard lässt sich auf einen Pakt mit einem Orden ein, um aus der Gefangenschaft befreit zu werden. Der Orden verlangt die Insel Man als Hauptsitz und verspricht Richard daraufhin die Freiheit. Doch Prinz John steht der Erfüllung des Pakts im Weg.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ivanhoe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Abenteuer, Action, Frühgeschichte
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment