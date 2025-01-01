Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 46
Folge 46: Der Geist von Towerby

23 Min.Ab 6

Prinz John will die Burg eines verstorbenen Ritters übernehmen, doch Ivanhoe will das verhindern. Er hat dem Ritter, der ein treuer Freund von König Richard war, versprochen, seinen Söhnen sein Schwert zu überreichen.

