Ivanhoe
Folge 46: Der Geist von Towerby
23 Min.Ab 6
Prinz John will die Burg eines verstorbenen Ritters übernehmen, doch Ivanhoe will das verhindern. Er hat dem Ritter, der ein treuer Freund von König Richard war, versprochen, seinen Söhnen sein Schwert zu überreichen.
Ivanhoe
Genre:Animation, Abenteuer, Action, Frühgeschichte
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment