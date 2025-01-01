Ivanhoe
Folge 47: Bruderzwist
Ivanhoe erhält von Malvoisin eine Einladung zu einem Freundschaftsturnier nach Ashby. Gemeinsam mit seinem Freund Lothar nimmt er teil, doch dieser wird dabei schwer verletzt. Malvoisin gelingt es, dass Lothar ihm zur Pflege überlassen wird.
