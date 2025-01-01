Ivanhoe
Folge 48: Verrat in Towerby
23 Min.Ab 6
Ivanhoe wird nach Towerby gerufen, um seinem Freund Sir Lothar während seiner Krankheit beizustehen. Doch es stellt sich heraus, dass er in eine Falle gelockt wurde, denn unter den Getreuen von Sir Lothar gibt es einen Verräter.
Genre:Animation, Abenteuer, Action, Frühgeschichte
Copyrights:© Your Family Entertainment