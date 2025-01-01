Ivanhoe
Folge 49: Die Dracheninsel
23 Min.Ab 6
Ivanhoe besucht den Ritter Talisker auf der Dracheninsel, der mit seinem riesigen Schatz das Lösegeld für König Richard erhöhen könnte. Doch Talisker hat sein Gedächtnis verloren und kann sich nicht an das Versteck des Schatzes erinnern.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ivanhoe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Abenteuer, Action, Frühgeschichte
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment