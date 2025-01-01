Ivanhoe
Folge 50: Die Befreiung Richards
23 Min.Ab 6
Ivanhoe ist es gelungen, das Lösegeld für König Richard zu sammeln, und er begibt sich auf die Reise nach Tirol. Doch unterwegs werden sie von den Anhängern Prinz Johns angegriffen, die die Befreiung des Königs verhindern wollen.
Ivanhoe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Abenteuer, Action, Frühgeschichte
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment