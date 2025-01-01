Ivanhoe
Folge 52: Der Armbrustschütze
23 Min.Ab 6
Prinz John unternimmt einen letzten Versuch, den König umzubringen, und von sich abzulenken. Malvoisin heuert einen Armbrustschützen an. Unterdessen soll Robin Hood für den Mord an dem König verantwortlich gemacht werden.
