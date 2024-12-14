Jack und Jenny auf GeisterjagdJetzt kostenlos streamen
Jack Osbourne's Night Of Terror
Folge vom 14.12.2024: Jack und Jenny auf Geisterjagd
45 Min.Folge vom 14.12.2024Ab 12
Jack Osbourne hat seine gute Freundin Jenny McCarthy zu ihrer ersten Geisterjagd eingeladen. Es geht zum „Tinker Swiss Cottage“ in Illinois, das 1865 vom Künstler Robert Tinker erbaut wurde. Seine Familie verstarb in dem Haus. Als es als Schenkung an die Gemeinde ging, hörte man dort Stimmen, und sah Schattengestalten sowie Geistererscheinungen. Zuletzt stiegen die paranormalen Aktivitäten an, und Jack soll herausfinden, was die Gründe sind. Beim Betreten des Cottage hat Jenny sofort Gänsehaut und erfährt von Leiterin Samantha, dass die Tinker-Geister seit der letzten Renovierung auf die Barrikaden gehen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.