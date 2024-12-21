Jack Osbourne's Night Of Terror
Folge vom 21.12.2024: Die anonymen Gräber
45 Min.Folge vom 21.12.2024Ab 12
Jason Mewes und Jamie Kennedy begleiten Jack nach Illinois, zum ultimativen Crashkurs in Geisterjagd. Die drei fahren nach Ashmore, erbaut 1857, das früher ein Armenhof war, wo Obdachlose unterkamen, dafür aber schwer schuften mussten. Später wurde es eine Psychiatrische Klinik, in der schreckliche Zustände herrschten. Robbin, der aktuelle Besitzer von Ashmore, klagt über aggressiven Spuk, hinter dem wohl ein bösartiger Geist steckt. Leute werden geohrfeigt, die Treppe hinuntergeschubst und anderweitig belästigt – was sehr problematisch ist, weil hier nicht nur Führungen, sondern auch Hochzeiten stattfinden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.