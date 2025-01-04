Jack Osbourne's Night Of Terror
Folge vom 04.01.2025: Im Wilden Westen
88 Min.Folge vom 04.01.2025Ab 12
Ein Abenteuertrip in übersinnliche Dimensionen: Ozzy und Sharon Osbourne schicken ihre Kinder in die Geisterstadt Virginia City, Nevada, um dort paranormale Aktivitäten zu erforschen, während sie selbst gemütlich auf dem Sofa sitzenbleiben. Jack und seine Schwester Kelly sollen gleich zwei Spuk-Brennpunkte unter die Lupe nehmen: „Piper’s Opera House“, das drei Mal abgebrannt ist und von Geistern aller Art heimgesucht wird, und den „Washoe Club“, in dem es einst eine schreckliche Explosion mit zehn Todesopfern gab. Dort wird man gekratzt, an den Haaren gezogen und von Schattengestalten verfolgt.
Genre:Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.