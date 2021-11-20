Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 20.11.2021: Zauberhafte Schwestern
22 Min.Folge vom 20.11.2021
In Charlotte, North Carolina, hat Hausvermittler David Bromstad das Vergnügen, eine ganz besondere Gewinnerin kennenzulernen: Mit nur 22 Jahren gehört Glückspilz Hadleigh nämlich zu den jüngsten Lotto-Gewinnerinnen in Davids Laufbahn. Die ausgezahlte Summe beträgt stolze 390.000 Dollar. Damit möchte Hadleigh ein tolles Haus für sich, ihre Mom und ihre Schwester kaufen. Neben ausreichend Platz zum Party machen, wünschen sich die Girls ein stylisches Multimedia-Zimmer zum Live-Streamen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.