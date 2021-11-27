Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 27.11.2021: Robs Bar
23 Min.Folge vom 27.11.2021
Rob und Katie haben Millionen Gründe sich zu freuen. Nachdem das Paar mit dem goldenen Händchen einen beachtlichen Betrag gewonnen hat, sind die beiden nun auf der Suche nach ihrem Traumhaus in der Nähe von Canton, Ohio. Das einzige Problem? Katie liebt das Leben in der Stadt, während Rob eher in die Kategorie Naturbursche passt. Wird es Hausvermittler David Bromstad gelingen, ein passendes Anwesen zu finden, das den Bogen zwischen Landidyll und „City Life“ spannt?
