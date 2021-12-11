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Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Aviannas Reich

HGTVFolge vom 11.12.2021
Aviannas Reich

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Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Folge vom 11.12.2021: Aviannas Reich

22 Min.Folge vom 11.12.2021

Christian und Shirlene haben einen Millionengewinn mit einem Rubbellos gelandet. Mit einem Teil des Geldes wollen sie sich in Upstate New York ihr Traumhaus leisten – und David Bromstad soll ihnen bei der Suche helfen. Die junge Familie, die gerade in einer Einzimmerwohnung lebt, wünscht sich einen bezugsfertigen Altbau mit drei Zimmern und einem Garten, in dem ihre kleine Tochter Avianna spielen kann. Der Markt rund um die idyllische Kleinstadt Binghamton ist noch sehr bezahlbar und begeistert David mit seiner hübschen Architektur und Landschaft. Die beiden Gewinner haben also die Qual der Wahl.

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