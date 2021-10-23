Eine schillernde PersönlichkeitJetzt kostenlos streamen
Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 23.10.2021: Eine schillernde Persönlichkeit
Folge vom 23.10.2021
David hat noch nie eine Lotteriegewinnerin wie Yolanda kennengelernt – mit 37 Piercings, 89 Tattoos und unzähligen Perücken. Obwohl sie gerade eine Million Dollar gewonnen hat, ist die frisch gebackene Millionärin bescheiden. Sie möchte ein Haus kaufen, in das etwas später auch ihre Mutter ziehen kann. Außerdem wünscht sie sich einen Garten. Mit einem knappen Budget von 200.000 Dollar bekommt David Unterstützung von einem lokalen Immobilienmakler, der ein paar tolle Häuser für die Fashionista auswählt.
Genre:Reality, Haus und Garten
