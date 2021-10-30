Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

HGTVFolge vom 30.10.2021
22 Min.Folge vom 30.10.2021

Cape Cod zählt zu den schönsten Urlaubszielen in den USA. Hier fahren Carol und Joe mit ihrer Familie seit über 30 Jahren hin. Als Joe eine Million Dollar gewann, war klar: Hier wollen sie ihr Traum-Ferienhaus finden. Glücklicherweise kennt sich David Bromstad auf der malerischen Halbinsel aus – aber es wird trotzdem schwierig, eine schöne Villa zu finden. Der Immobilienmarkt floriert wie nie zuvor. Da Grundstücke schon wenige Stunden nach Listung verkauft sind, muss David schnell sein, um das perfekte Haus für Carol und Joe zu finden – und den richtigen Preis zu bieten.

