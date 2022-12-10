Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 10.12.2022

Für eine Familie geht ein Traum in Erfüllung! CJ und Noelle haben 100.000 Dollar gewonnen – die perfekte Anzahlung für ihr erstes Haus in Richmond, Virginia. Obwohl die Immobilienlage in Amerika ziemlich floriert, findet David Bromstad mit Makler Phillip mehrere Grundstücke, die wie erwünscht alle Annehmlichkeiten besitzen: ein eigenes Bad für die Eltern, separate Zimmer für die Kinder und einen großen Garten für die Familie. Für welches Traumhaus in der hippen Gegend Henrico County entscheiden sich die Lottogewinner*innen?

