Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 08.10.2022: Ein Tiger für David
23 Min.Folge vom 08.10.2022
Sechs Monate nach dem tragischen Verlust ihres Mannes und Vater ihrer Töchter durch eine unerwartete Krankheit bringt ein Lotteriegewinn Charity finanzielle Entlastung: Mit einem Rubbellos gewann sie eine Million Dollar. Jetzt sucht Charity ein neues Zuhause für sich und ihre gehörlose Tochter, damit sie in einer liebevollen Kleinstadt-Umgebung Geborgenheit findet. Bei den Besichtigungen von hübschen Vorstadt-Häusern mit offener Raumaufteilung und großer Küche zum Backen bringt Tochter April David Bromstad Gebärdensprache bei und versucht, das größte Zimmer zu bekommen – auch wenn ihre Mutter andere Pläne hat.
