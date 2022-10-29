Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 29.10.2022: Ein Haus für den Sohn
23 Min.Folge vom 29.10.2022
Alba hat an ihrem Geburtstag eine Million Dollar gewonnen. Nun möchte sie ein Haus für ihren Sohn Steven und seine Familie finden – denn er wohnt mit seiner Frau und zwei Kindern immer noch in seinem Elternhaus. David Bromstad reist nach Bridgeport, um bei der Suche nach dem perfekten Traumhaus für seine junge Familie zu helfen. Das einzige Problem ist, dass Bridgeport nur eine Stunde von New York City entfernt ist, und David befürchtet, dass sie nichts finden werden, was unter dem Budget von 275.000 Dollar liegt. Bis sie bereit sind, nach einem renovierungsbedürftigen Haus zu suchen. Die Auswahl ist überraschend!
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
