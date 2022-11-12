Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 12.11.2022: Goodbye, Florida
23 Min.Folge vom 12.11.2022
Brandy und James ziehen mit ihren zwei Millionen Dollar, den Kids und Brandys Mutter, von Florida nach Georgia. Im süßen Cartersville ist David Bromstad überrascht, was für tolle Häuser man für ein Budget von 415.000 Dollar bekommen kann! Er hilft ihnen, ein Traumhaus zu finden, das groß genug für ihre drei Kinder ist und eine separate Suite für Brandys Mutter hat. Dabei gibt es eine Menge wichtiger Entscheidungen zu treffen: Ist ihnen ein großer Garten wichtig? Oder wollen sie lieber ein Anwesen mit sechs Schlafzimmern?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.