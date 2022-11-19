Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 19.11.2022: Zwei glückliche Rentner
22 Min.Folge vom 19.11.2022
Lisa und Joe sind bereits in Rente, haben ihr Haus abbezahlt und ihre Kinder leben nicht mehr bei ihnen. Als sie 5 Millionen Dollar gewonnen haben, wollen sie sich ihr ultimatives Traumhaus gönnen. Lisa träumt von einem zeitgemäßen, modernen Haus, das sich wie ein Hotel anfühlt, Joe wünscht sich einen großen Garten und drei bis vier Zimmer. Inmitten der schönen Landschaft und tollen Architektur von Poughkeepsie, eineinhalb Stunden von NYC entfernt, besichtigen die frisch gebackenen Millionäre mit David Bromstad drei Grundstücke, die keine Wünsche offen lassen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.