Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 26.11.2022: Tanzen vor Glück
22 Min.Folge vom 26.11.2022
Martha und Scott hatten finanziell zu kämpfen und lebten von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck, bis ein Rubbellos ihr Leben schlagartig veränderte: Sie gewannen eine Million Dollar! Jetzt können sie aus ihrer Einzimmerwohnung in Orlando, Florida, ausziehen und in ein Einfamilienhaus mit einem Garten ziehen, den Scott unbedingt selbst mähen möchte. Glücklicherweise wollen sie ihr Traumhaus in David Bromstads Nachbarschaft finden – wodurch sich der Immobilienprofi besonders gut auskennt. Mit viel Elan und Leidenschaft macht sich David auf die Suche nach dem neuen Lebensmittelpunkt des Paares.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.