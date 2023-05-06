Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Zurück in die Heimat

HGTVFolge vom 06.05.2023
Zurück in die Heimat

Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Folge vom 06.05.2023: Zurück in die Heimat

23 Min.Folge vom 06.05.2023

Nach 22 Jahren in Philadelphia kehren Yolanda und Toni in ihre Heimat zurück: nach Fayetteville, North Carolina. Mit einem glücklichen Los-Gewinn von zwei Millionen Dollar hat das Paar die finanziellen Mittel, um ein tolles Eigenheim zu kaufen. Immobilienprofi David Bromstad ist zur Stelle, um das perfekte Haus zu finden. Die Immobile soll nicht nur über einen großen Garten verfügen, sondern auch Platz für fünf Personen bieten. Denn neben Yolandas pflegebedürftiger Mutter ziehen auch zwei der sieben Kinder ein.

