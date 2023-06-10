Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 10.06.2023: Die Supermom
23 Min.Folge vom 10.06.2023
Als die Kalifornierin Angelina der Liebe wegen quer durchs Land nach Florida zog, ließ sie eine wichtige Sache zurück: ihre Tochter Kristal und ihre Enkelkinder. Ein Jahr später bescherte ein Lottogewinn von einer Million Dollar Angelina all den Reichtum, den sie sich nur vorstellen konnte. Angelina kann es sich nun leisten, ein Haus für ihre Tochter, ihren Schwiegersohn und ihre Enkelkinder zu kaufen, damit sie wieder gemeinsam an einem Ort leben können. David Bromstadt begibt sich eine Fahrstunde von seinem eigenen Zuhause auf die Suche nach einem großzügigen Traumhaus mit einem umzäunten Garten.
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.