Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 10.06.2023: Traumschlösser und Wasserträume
22 Min.Folge vom 10.06.2023
Aus der Trauer über das Ableben seiner alten Mutter schöpft Jeff mit Hilfe einer Erbschaft Hoffnung und Glück. Jetzt können er und seine Frau Gretchen es sich leisten, in den Halbruhestand zu gehen und sich auf ein neues Kapitel in ihrem Leben zu freuen. David Bromstad erfreut sich an den wunderschönen Häusern in der historischen und malerischen Stadt Bath, darunter ein weitläufiges historisches Herrenhaus mit acht Schlafzimmern, das das zweitgrößte Haus ist, das er je besichtigt hat. Für 900.000 Dollar können sich die beiden etwas ganz Besonderes leisten!
Genre:Reality, Haus und Garten
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.