Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 13.05.2023: Bitte mit Pool
22 Min.Folge vom 13.05.2023
Die New Yorker Bettyann und Jerry kamen durch einen Schicksalsschlag zu Geld, aber sie machen das Beste daraus und genießen jeden Moment. Deshalb beauftragen sie David Bromstad, im schönen St. Augustine in Florida ein traumhaftes Ferienhaus zu finden, um in der Sonne zu überwintern. Die beiden wünschen sich einen für die Region typischen, architektonisch schönen Bungalow mit ausreichend Platz, einer tollen Küche und einem Pool im Garten. David Bromstad führt sie zu verschiedenen Traumhäusern, die in ihrem Budget von einer halben Million liegen, und entdeckt dabei die historische Küstenstadt selbst zum ersten Mal.
