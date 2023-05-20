Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 20.05.2023: Der Altersruhesitz
23 Min.Folge vom 20.05.2023
Eines Tages klingelte es an der Tür und die Lotterie überreichte Mike einen Scheck über 1.000.000 Dollar! Der Gewinn kam gerade rechtzeitig, um ihm und seiner Frau Barbara den Kauf eines Traumhauses in Columbia, South Carolina, zu ermöglichen, das näher bei der Familie liegt. Es kommt selten vor, dass David Bromstad einem Ehepaar im Ruhestand bei der Vergrößerung eines Hauses helfen kann, aber Mike und Barbara wünschen sich ein Haus, das groß genug ist, um ihre große Familie für alle Feiertage zu beherbergen. Das bedeutet: “Je größer, desto besser” – glücklicherweise ist dieses Motto Davids Spezialität.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.