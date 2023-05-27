Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTV
Folge vom 27.05.2023
22 Min.
Folge vom 27.05.2023

Joe holt sich nach einem unerwarteten Geldsegen die Unterstützung von David Bromstad, um ihm in einer schwierigen Zeit zu helfen und seinen Traum von einem Eigenheim zu erfüllen. Gemeinsam suchen sie in Kaliforniens Central Valley nach einem Zuhause, das Joe viel Platz und Ruhe bietet, wo er sein eigenes Essen anbauen, sein Haus renovieren und in Zukunft eine Familie gründen kann. Ob sich Joe für ein bäuerliches Anwesen in der Natur oder für ein bezugsfertiges Haus in einem Vorort entscheidet?

