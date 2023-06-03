Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 03.06.2023: Wohin mit dem Gewinn?
23 Min.Folge vom 03.06.2023
Wer ein kleines Vermögen gewinnt, aber sein Traumhaus schon besitzt, sorgt für das Traumhaus der Tochter. So macht es auf jeden Fall Lottogewinnerin Jessica, die den Hauskauf ihrer Tochter Josie in Bangor, Maine, sponsert. Josie lebt mit ihrem Mann und ihren beiden kleinen Kindern in einem Apartment und freut sich unglaublich über die Großzügigkeit ihrer Mutter. Gemeinsam mit dem Mutter-Tochter-Duo sucht David Bromstad in der zauberhaften Stadt nach einem Traumhaus mit mindestens drei Schlafzimmern, einer Terrasse und Garten für maximal 250.000 Dollar.
