5 Millionen für den RuhestandJetzt kostenlos streamen
Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 01.05.2024: 5 Millionen für den Ruhestand
23 Min.Folge vom 01.05.2024
Gastgeber David Bromstad begleitet das glückliche Lotteriepaar Susie und Steve auf ihrer Suche nach dem perfekten Zuhause. Mit einem Budget von 1,2 bis 1,3 Millionen Dollar erkunden sie die atemberaubende Landschaft von Hawaii. Bromstad führt sie ...
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4, Season 6-8, Season 11-13, Season 15-16: Warner Bros. Discovery, Inc.