HGTV Folge vom 20.06.2024
23 Min.

Helen und Anthony, Lotteriegewinner mit einem Budget von 2 Millionen kanadischen Dollar, suchen in Ontario, Kanada, nach ihrem Traumhaus. Während Helen das Stadtleben bevorzugt, sehnt sich Anthony nach ländlicher Ruhe. Drei Optionen stehen zur Wahl: ein luxuriöses Stadthaus am Wasser, ein geräumiges Anwesen mit Pool etwas außerhalb und ein prächtiges Anwesen zwischen Windsor und Essex. Am Ende entscheiden sie sich für ein Haus, das ihnen beiden das Beste bietet: einen modernen Kompromiss aus Stadt und Land, der ihren Millionärsstatus perfekt ergänzt.

