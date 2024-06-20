Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 20.06.2024: Bo zieht aus
23 Min.Folge vom 20.06.2024
Der 27-jährige Bo hat das große Los gezogen, als er ein Lottolos kaufte und eine Million Dollar gewann. Mit dem Geld und mit David Bromstads Hilfe sucht er sein Traumhaus und landet bei Porter's Point, einem gemütlichen Zuhause mit offenem Grundriss und Platz für Gäste. Trotz teurerer Optionen entscheidet er sich für dieses Haus, da es ihn sofort willkommen heißt und er sich darin wohl fühlt. Sein neues Zuhause bietet nicht nur Platz für ihn, sondern auch Nähe zu seiner Familie, die nur 30 Minuten entfernt lebt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.