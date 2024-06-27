Was sich liebt, das fetzt sichJetzt kostenlos streamen
Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 27.06.2024: Was sich liebt, das fetzt sich
22 Min.Folge vom 27.06.2024
Die Schwestern Lisa und Susan suchen in Minnesota nach einem gemeinsamen Haus. Sie haben 209.000 Dollar gewonnen und möchten sich in ein Zuhause teilen. Mit einem Budget zwischen 300.000 und 400.000 Dollar suchen sie ein Haus mit Platz für Susans Kunstmaterial und einem Büro für Lisa, die hauptsächlich von zu Hause aus arbeitet. Sie wünschen sich ein Haus mit Charakter, vorzugsweise im Vintage-Stil, mit einem Garten und einem Platz für einen Hund. Mit David Bromstads Hilfe entscheiden sie sich für ein Haus mit nostalgischem Flair und freuen sich darauf, ihr neues Zuhause zu gestalten und einzurichten.
Genre:Reality, Haus und Garten
