Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 13.06.2024: Mit Babybauch auf Nestsuche
22 Min.Folge vom 13.06.2024
Mit einem Lottogewinn in der Tasche und dem zweiten Baby vor der Tür ist Eleanore bereit, zurück zu ihrer Familie nach Shelburne in Kanada zu ziehen. Eleanore möchte ein gemütliches Haus mit Charakter, das genug Platz für die wachsende Familie bietet. Mit einem Budget von ca. 350.000 CAD stehen sie vor der Herausforderung, das perfekte Zuhause nah am Meer zu finden. Nach drei Besichtigungen und gründlicher Überlegung entscheidet sich die Familie für Cabot Cove, das nicht nur den Charme und den Platz bietet, den sie suchen, sondern auch die Nähe zu Shelburne für ihre Großeltern.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.