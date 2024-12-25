Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 25.12.2024: Traumhaus nach Wunsch
22 Min.Folge vom 25.12.2024
Ein Ehepaar verpasste den Mega-Jackpot knapp, gewann aber dennoch eine Million Dollar – genug, um den Traum einer Berghütte in New Hampshires Wäldern zu verwirklichen. Mit Davids Hilfe entsteht ein Rückzugsort inmitten der Natur, der rustikalen Charme und moderne Behaglichkeit vereint.
