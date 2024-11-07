Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 07.11.2024: Kenny und Jim ziehen um
23 Min.Folge vom 07.11.2024
Kenny und Jim stehen vor einem neuen Lebensabschnitt, denn sie haben Geld von ihrem verstorbenen Bruder geerbt. Nachdem es ihnen gelungen ist, für Kenny ein charmantes Haus in Palm Springs zu finden, ist David nun bereit, seinem anderen Bruder bei der Suche nach seinem Traumhaus zur Seite zu stehen. Für David bedeutet dies eine aufregende Entdeckungstour durch das Coachella Valley, wo er von einer Wüstenoase träumt, die nicht nur seinen Bedürfnissen entspricht, sondern auch ein Stück Familiengeschichte in sich tragen soll. Mit einem klaren Ziel vor Augen begeben sich die Brüder auf die Suche nach dem perfekten Zuhause.
Genre:Reality, Haus und Garten
