Zwei Kapitäne suchen einen HafenJetzt kostenlos streamen
Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 07.11.2024: Zwei Kapitäne suchen einen Hafen
23 Min.Folge vom 07.11.2024
Eine Frau hat von ihren Eltern geerbt und träumt davon, ein Generationenhaus an der malerischen Emerald Coast zu kaufen, um ihre Erinnerungen zu ehren. David begibt sich auf die Suche nach dem perfekten Zuhause, das die Werte ihrer Familie widerspiegelt. Mit einem scharfen Auge für Details durchstreift er die Küstenlinie und entdeckt beeindruckende Immobilien, die nicht nur ein neues Zuhause bieten, sondern auch einen Ort für neue Erinnerungen schaffen können.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.