HGTV Folge vom 14.11.2024
23 Min.

Ein Paar hat das große Glück, 3,5 Millionen Dollar in der texanischen Lotterie zu gewinnen! Mit dieser unerwarteten Wendung ihres Schicksals wird David engagiert, um das perfekte Traumhaus in der Nähe von Lubbock, Texas, zu finden. Ihr Wunsch? Ein Zuhause, das ihnen nicht nur komfortablen Wohnraum bietet, sondern auch einen atemberaubenden Blick auf die unendliche Weite des Sternenhimmels. Hier wollen sie ihre Abende verbringen, während sie unter dem funkelnden Sternenzelt die Geheimnisse des Universums erkunden und unvergessliche Erinnerungen schaffen.

