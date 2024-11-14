Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 14.11.2024: Amish Country
23 Min.Folge vom 14.11.2024
Nachdem ein Ehepaar eine Million Dollar mit einem Rubbellos gewonnen hat, sind sie bereit, den nächsten Schritt zu wagen und ein Haus außerhalb ihrer kleinen Stadt Wilmot, Ohio, zu suchen. David macht sich auf die Suche nach einem Traumhaus in der Umgebung, das nicht nur ausreichend Platz für die beiden Jack-Russell-Terrier bietet, sondern auch einen großzügigen Garten für ihren Enkel, in dem er nach Herzenslust spielen kann. Die Vorfreude auf ein neues Zuhause, das ihren Bedürfnissen entspricht und ihnen Raum für gemeinsame Erinnerungen bietet, erfüllt die beiden mit großer Freude.
