Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 03.06.2025
Folge vom 03.06.2025
Nach dem überraschenden Verkauf ihrer Familienfarm hat ein Ehepaar aus New York endlich die finanziellen Mittel, nach Port St. Lucie in Florida zu ziehen. Sie träumt von einem offenen Haus für Gäste und neue Bekanntschaften, während er sich nach Abgeschiedenheit und Ruhe sehnt. Nun liegt es an David, ein Zuhause zu finden, das beiden Wünschen gerecht wird.
Reality, Haus und Garten
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.