Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Kücheninsel statt Friseur

HGTVFolge vom 03.06.2025
Kücheninsel statt Friseur

Kücheninsel statt FriseurJetzt kostenlos streamen

Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Folge vom 03.06.2025: Kücheninsel statt Friseur

23 Min.Folge vom 03.06.2025

Das Glücksspiel einer Frau hat sich ausgezahlt: Sie kaufte ein ganzes Buch voller Rubbellose und gewann eine Million Dollar! Jetzt suchen sie und ihre Frau ihr erstes gemeinsames Zuhause in Jacksonville, Florida. David zeigt ihnen verschiedene Häuser in einer Gated Community, die Komfort, Sicherheit und ein wenig Luxus bieten.

Alle verfügbaren Folgen