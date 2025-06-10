Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Zwei Amerikaner in Paris

HGTV
Zwei Amerikaner in Paris

Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Folge vom 10.06.2025: Zwei Amerikaner in Paris

Folge vom 10.06.2025

Ein lebenslustiges Paar aus Kalifornien will sich in der französischen Champagne einen lang gehegten Traum erfüllen: ein romantisches Ferienhaus inmitten sanfter Hügel und Weinberge. Gemeinsam mit David begeben sie sich auf eine genussvolle Reise durch die französische Landschaft – mit viel Charme, kulinarischen Entdeckungen und hoffentlich dem perfekten Haus in der Nähe von Paris.

