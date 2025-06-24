Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTV Folge vom 24.06.2025
Ein Ehepaar hat geerbt und ist nun bereit, in Richmond, Texas, sesshaft zu werden. Wichtigstes Kriterium: Das neue Zuhause soll Platz für die Enkelinnen bieten – zum Spielen, Bleiben und Großwerden. Begleitet wird die Suche von der besten Freundin – denn die beiden sind ein eingespieltes Team mit Blick fürs Wesentliche.

