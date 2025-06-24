Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 24.06.2025: Rennsport und Lebenskunst
23 Min.Folge vom 24.06.2025
Ein Ehepaar, das sonst mit dem Wohnmobil quer durchs Land reist, sucht dank einer Erbschaft ein festes Zuhause in Strandnähe. In Melbourne, Florida, wollen sie ankommen, durchatmen und einen Ort schaffen, an dem auch ihre Ausrüstung ein Zuhause hat. Besonders David hat eine klare Vorstellung – und nun die Chance, sie zu verwirklichen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.