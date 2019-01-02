Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 02.01.2019: Thanksgiving-Millionärin
21 Min.Folge vom 02.01.2019
Dieses Thanksgiving-Wochenende wird Carmen aus Tennessee nie vergessen. Sie und 19 ihrer Arbeitskollegen knacken den Jackpot und gewinnen zusammen 421 Millionen Dollar. Carmens Anteil: stolze 12,7 Millionen! Nun sucht sie mit ihrem Verlobter James nach dem perfekten Heim in Portland, Tennessee. Die frischgebackene Multimillionärin möchte mindestens 300 Quadratmeter, offene Räume, vier Schlafzimmer, zwei große Bäder, eine stattliche Freitreppe und einen Pool mit Wasserfall. James ist viel bescheidener. Da er die meiste Zeit draußen verbringt, will er nur einen größeren Garten und Nachbarn, die einem nicht ständig auf die Pelle rücken.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-8, Season 11-13, Season 15-17: Warner Bros. Discovery, Inc.